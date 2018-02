Nas Redes Vídeo: Afinal, quem é a meteorologista mais sexy do mundo? Por

De um lado, Yanet Garcia, de 27 anos, oriunda do México. Do outro, Maria Sol Pérez, 24 anos, da Argentina. Ambas ‘disputam’ o título de ‘meteorologista mais sexy do mundo’, num ‘concurso’ que decorre nas redes sociais. Veja os vídeos.

A moda das meteorologistas ousadas deu que falar nos últimos dias, com a argentina Maria Sol Pérez, que faz as previsões para um canal do seu país, o TvC Sports.

A jornalista há muito tempo que deixou de ser apenas a jovem do tempo e faz do corpo uma ‘oportunidade de negócio’.

Acontece que Sol Pérez – que terá feito um seguro de 80 mil euros para uma das mais observadas partes da sua silhueta – não é caso único.

Surge agora uma história semelhante, para com origem no México. Yanet Garcia, de 27 anos, também é meteorologista, também o é à custa do seu corpo, também construiu uma legião de fãs no Instagram e é igualmente um fenómeno nas redes sociais.

Tal como Maria Sol Pérez , Yanet Garcia é apelidada de “a meteorologista mais sexy do mundo”.

E como não há entidade que regule este tipo de epítetos, só os vídeos que os seus fãs divulgam nas redes sociais permitem que se tirem dúvidas.

Veja as imagens de Yanet Garcia:

