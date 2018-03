Mundo Vídeo: Aeroporto de Londres evacuado após incêndio em autocarro Por

O aeroporto de Stansted, em Londres, foi esta sexta-feira evacuado depois de um autocarro se ter incendiado nas imediações das instalações. Veja o vídeo.

O aeroporto de Stansted, em Londres, viveu um cenário ‘assustador’ com um autocarro a incendiar-se nas imediações das instalações, obrigando à sua evacuação.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, mas o aeroporto comunicou, no Twitter, que as chamas estavam apagadas pouco tempo depois e que as operações voltariam ao normal.

As imagens foram captadas dentro e fora do aeroporto, e mostram o cenário dentro das instalações, com as chamas bem perto dos passageiros.

Veja os vídeos.

