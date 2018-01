Vídeo: Adorno de participante de concurso de beleza incendeia-se em palco

A participar num concurso de beleza, esta salvadorenha não conseguiu não chamar a atenção dos júris e do público, ou a sua tiara, sobre a cabeça, não tivesse pegado fogo quando esta desfilava. Veja o vídeo.

Se fosse necessário fazer-se notar num concurso de beleza, esta participante fê-lo da melhor maneira.

Com uma tiara de plumas de dimensões consideráveis na cabeça, a mulher não conseguiu passar em segurança pelos dois homens que seguravam os fachos, fazendo com que o adorno se incendiasse ao tocar nas chamas.

A resposta dos organizadores do concurso foi pronta, pelo que a participante nem se apercebeu do que tinha acontecido nesse momento, tendo saído ilesa do incidente.