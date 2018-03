Desporto Vídeo: O arrepiante adeus a Astori Por

O funeral de Davide Astori, jogador da Fiorentina que perdeu a vida aos 31 anos, resultou num momento de comunhão entre adeptos e o seu eterno capitão. Um momento arrepiante, que não pode ser contado com palavras.

Os adeptos da Fiorentina despediram-se do seu capitão, nesta quinta-feira, com uma demonstração de gratidão, no funeral de Davide Astori. Uma homenagem poderosa, que só o futebol permite.

Juntaram-se os adeptos com jogadores históricos como Gianluigi Buffon, ainda em atividade, ou Francesco Totti, que já terminou a carreira.

Choraram-se lágrimas em silêncio, gritou-se pelo ídolo em uníssono. Astori partiu, mas entra na galeria restrita dos eternos da Fiorentina.

Veja o vídeo.

18 PARTILHAS Partilhar Tweetar