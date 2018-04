Desporto Vídeo: Adeptos provocam Mourinho com “grande autocarro vermelho” Por

O derby de Manchester realiza-se já este sábado e, caso o City vença o United de José Mourinho, sagra-se campeão de Inglaterra. A cidade está já em alvoroço com os adeptos a provocarem Mourinho ao fazerem circular um grande autocarro vermelho. Veja o vídeo.

A Premier League pode ficar decidida já este sábado, num derby que promete ser escaldante dentro das quatro linhas, mas que já começou nas ruas de Manchester.

Esta sexta-feira, alguém decidiu fazer uma brincadeira especial e provocar José Mourinho, técnico do Manchester United, ao fazer circular um antigo autocarro de dois andares, vermelho, com a cara do ‘Special One’ e a hashtag ‘Josesbigredbus’ – o ‘grande autocarro vermelho de José’.

A provocação aproveita as referências ao estilo defensivo do treinador português, já desde os tempos de Chelsea, onde era comum ouvir-se que Mourinho estacionava o autocarro à frente da baliza, não se preocupando em atacar.

Este sábado, às 17h30, a “próxima paragem do autocarro é no Etihad”, o estádio do Manchester City de Guardiola que, caso vença a partida, sagra-se campeão de Inglaterra.

Veja o vídeo.