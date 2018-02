Desporto Vídeo: Adeptos invadem estádio e obrigam a intervenção policial Por

Vários adeptos do Olympiacos invadiram este domingo o relvado após a derrota da equipa frente ao rival AEK de Atenas, por 2-1, em jogo do campeonato grego. A polícia foi obrigada a intervir. Veja o vídeo.

A rivalidade ateniense é das mais sentidas no mundo do futebol e ficou hoje a conhecer um novo episódio.

Após a derrota do Olympiacos, dezenas de adeptos invadiram o relvado do estádio Georgios Karaiskakis, sendo que apenas foram travados pelo lançamento de gás lacrimogéneo por parte da polícia.

A destruição começou nos painéis publicitários junto ao relvado, com lançamentos de fumos por parte dos adeptos.

Já antes do apito inicial, o autocarro do AEK de Atenas foi vítima de ataques com pedras por parte dos adeptos.

A ira dos adeptos assumiu contornos mais graves esta temporada já que, com esta derrota, o AEK ultrapassa o Olympiacos na tabela, trocando o 2.º pelo 3.º posto.

