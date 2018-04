Insólito Vídeo: Adeptos celebram com fogueira gigante na universidade Por

Vários adeptos dos Philadelphia Eagles perderam a cabeça com a conquista do título e acenderam uma fogueira no meio do campus da Universidade de Villanova, que foi crescendo, crescendo até chegar… a polícia.

Mais de 400 agentes foram destacadas para tentar controlar a euforia da multidão em Villanova, um subúrbio de Filadélfia, depois da vitória dos Philadelphia Eagles no campeonato universitário de basquetebol dos EUA.

Com milhares de jovens a concentrarem-se no campus, houve quem se lembrasse de festejar com saltos sobre a fogueira. Ato contínuo, foi acesa uma fogueira, em pleno campus universitário…

Como era de esperar, logo a seguir houve quem se lembrasse de ‘atacar’ as árvores do campus para – literalmente – pôr mais lenha na fogueira.

E, sim, também houve quem se lembrasse de ir a um posto de combustíveis buscar gasolina…

Por essa altura, já largas dezenas de jovens estavam empoleirados nos postes da eletricidade, nos semáforos, nas árvores, nas estátuas e monumentos, nos parapeitos das janelas e outras saliências dos edifícios da universidade.

O irónico é que, antecipando este cenário, postes e semáforos tinham sido untados com uma gordura, precisamente para não permitir estas brincadeiras!

Em hora de celebrar o título, não faltaram as tochas e outros engenhos pirotécnicos.

A festa estava tão brava que… foi chamada a polícia.

Um dispositivo composto por mais de 400 operacionais, entre polícias e elementos de empresas de segurança, foram destacados para o campus de Villanova, tentando pôr alguma calma na fervura dos adeptos dos Eagles.

