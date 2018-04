Vídeo: Adeptos do Wolves cantam “Rúben Neves melhor que Zidane”

Inglaterra está rendida a Rúben Neves. O antigo jogador do FC Porto conquistou os adeptos pelo que joga e pelos golos fantásticos que marcou ao longo da temporada.

Não é de estranhar, por isso, que os adeptos dos ‘wolves’ tenham criado uma música onde entoam que o internacional português é, até, “melhor que Zidane”.

Na festa de consagração da subida ao principal escalão do futebol inglês, os bares da cidade ficaram cheios de adeptos em êxtase, com Rúben Neves a ser um dos nomes mais saudados enquanto seguram uma bandeira de Portugal.

“We’ve got Neves, Rúben Neves; I just don’t think you can understand; He’s Nuno Santos man; He’s better than Zidane; We’ve got Rúben Neves”, cantavam.