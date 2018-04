Benfica Vídeo: Adeptos dão início ao clássico com clima de festa nas imediações do estádio Por

A pouco menos de uma hora do início do clássico decisivo nas contas do título, entre Benfica e FC Porto, os adeptos das duas equipas deram já o pontapé de saída do encontro, com a festa e gritos de incentivo a marcarem o ritmo. Veja os vídeos.

O clássico entre Benfica e FC Porto começou fora das quatro linhas, com os ‘águias’ e ‘dragões’ a mostrarem um forte apoio aos jogadores.

Depois dos jogadores terem ficado surpreendidos com o mar de gente que acompanhou a saída para Lisboa, agora foram os próprios adeptos a invadir as imediações do palco desta tarde.

Os milhares de adeptos do FC Porto seguiam rumo ao Estádio da Luz – num percurso sem incidentes – com cânticos de apoio, onde deixaram uma clara mensagem. “Eu quero o FC Porto campeão”, gritavam.

Do lado encarnado, o autocarro da equipa foi recebido por muitos adeptos que expressavam o seu amor pelo clube e a vontade de conquistar os três pontos no duelo deste domingo. “Eu amo o Benfica”, era o ‘grito de guerra’.

