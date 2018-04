Desporto Vídeo: Adeptos cantam por Cristiano Ronaldo nas ruas de Munique Por

A escassas horas do início da discussão da ‘meias’ da Liga dos Campeões, entre Bayern Munique e Real Madrid, alguns adeptos ‘merengues’ vão gritando por Cristiano Ronaldo nas ruas da cidade alemã. Veja o vídeo.

A competição predilecta de Ronaldo está de volta esta quarta-feira, com o Real Madrid a deslocar-se à Alemanha para defrontar o Bayern Munique.

A pouco tempo do início do encontro – marcado para as 19h45 – um grupo de adeptos ‘merengues’ vão entoando o nome de Cristiano Ronaldo nas ruas.

Recorde-se que, na época passada, no duelo entre espanhóis e alemães, Cristiano Ronaldo foi o herói do encontro, ao apontar dois golos.

Veja o vídeo.





