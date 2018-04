Desporto Vídeo: Adepto do Braga com recado ‘pouco simpático’ para Bruno de Carvalho Por

A vitória do Braga sobre o Sporting, por 1-0, foi o culminar de uma semana tensa entre as duas equipas. Após o duelo deste sábado, um jovem adepto bracarense festejou efusivamente a vitória, com um recado ‘pouco simpático’ para Bruno de Carvalho. Veja o vídeo.

Braga e Sporting têm feito as manchetes desportivas da última semana em Portugal. Se a troca de argumentos entre os dois dirigentes foi intensa antes do jogo, a vitória bracarense veio agitar ainda mais as hostes.

António Salvador, presidente do Braga, comentou, ainda que sem deixar claro o seu destinatário, que não se deve “lutar com um porco”, enquanto Bruno de Carvalho se resignou, pediu desculpa aos adeptos e lembrou que se deve baixar a cabeça e olhar para o símbolo do clube.

A mensagem do líder bracarense não foi direta, mas um jovem adepto não teve papas na língua e, em direto para a CMTV, enviou um recado ‘pouco simpático’ a Bruno de Carvalho.

Veja.

