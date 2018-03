Nas Redes Vídeo: Acro Team conseguem botão no Got Talent Por

A gala deste domingo do Got Talent Portugal 2018, transmitida pela RTP, ficou marcada por uma atuação notável dos Acro Team, que receberam o botão dourado, só ao alcance dos predestinados. Veja o vídeo.

A quarta edição do programa Got Talent Portugal arrancou com uma atuação brilhante, que levou Cuca Roseta, membro do júri, a acionar o botão dourado.

Deste modo, os Acro Team garantiram presença nas semifinais do programa.

Veja o vídeo:

O programa registou outros momentos de destaque. Veja-os aqui:

