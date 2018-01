Mundo Vídeo: Acidente de autocarro mata 52 pessoas no Cazaquistão Por

Um incêndio num autocarro provocou a morte de, pelo menos 52 pessoas, no noroeste do Cazaquistão, segundo anunciaram as autoridades cazaques. Veja o vídeo.

O ministério para as Situações de Emergência do Cazaquistão faz saber que “a 18 de janeiro, pelas 10h30 (05h30 em Lisboa) um autocarro incendiou-se (…) com 55 passageiros e dois motoristas a bordo”.

Ainda segundo a nota do governo cazaque, “cinco passageiros receberam assistência médica, e as restantes 52 pessoas morreram”.

As autoridades do Cazaquistão investigam as circunstâncias em que ocorreu este acidente.

Veja o vídeo do fogo:

