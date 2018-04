Insólito Vídeo: Abastece carro do Estado e leva garrafões de reserva Por

Um homem foi filmado a abastecer uma viatura do Estado, depois de ter enchido dois garrafões de gasolina. As imagens acabaram por ir parar às redes sociais e suscitaram a questão: ‘para onde vai o dinheiro dos contribuintes?’. Veja o vídeo.

O veículo está bem identificado. Um dístico informa que se trata de um automóvel do Estado Português. Logo, todas as faturas de encargos com a viatura – combustível incluído – vão para ao erário público. O contribuinte paga, portanto.

Na bomba de gasolina, o condutor do automóvel abastece, não sem antes encher dois garrafões de combustível, num comportamento que suscita perguntas.

Para onde vai aquela gasolina? Que veículos vai servir? Automóveis privados? Estará o

Estado a suportar despesas que não deve?

Para os autores do vídeo, estas perguntas têm respostas muito óbvias.

Veja as imagens:





