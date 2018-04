Mundo Vídeo: Tem 76 anos e todos os dias patina sobre o lago Baikal Por

Lyubov Morekhodova é a avozinha do Baikal. A idosa, de 76 anos, vive sozinha no grande lago da Sibéria, o sétimo maior da mundo. Todos os dias, esta reforma patina sobre a superfície gelada do Baikal, para ter a certeza de que as vacas estão a pastar.

O marido desta russa morreu em 2011, deixando-a sozinha num dos lugares mais inabitados do mundo. A família tentou que Lyubov Morekhodova se mudasse para a cidade, mas ela recusou. E quem a pode levar a mal?

Aos 76 anos, a mulher põe os patins, fabricados em 1943, e todos os dias desliza sobre as águas geladas do Baikal, um dos lagos mais profundos do mundo.

“Vejam como os meus patins são bons! Foram fabricados em 1943 e ainda resistem”, gabou.

Lyubov Morekhodova revelou que ali, num ‘canto’ esquecido do mundo, nada lhe falta. Para além dos peixes que tira do lago, tem ainda vacas que andam pelas margens do lago.

E é por causa das vacas que a idosa tem de patinar todos os dias. Como qualquer pastora, não admite sequer a hipótese de alguma se perder.

Levanta-se às 5h30, calça os patins e lá vai a avozinha pelo lago, à procura do gado.

“Sempre soube como a vida é dura por aqui. O meu pai e a minha mãe já tiveram que trabalhar arduamente”, acrescentou.

Tem ainda cães, um gato, galos e galinhas e touros. Mas é no curto verão siberiano que tem de lidar com a espécie que dá mais trabalho.

“Sempre que chegam os turistas tenho de andar atrás deles para que limpem o lixo que fazem. Tudo o que sujam vai parar ao Baikal”, ralhou.

“Às vezes, sento-me na cozinha, a contemplar a paisagem”, acrescentou Lyubov Morekhodova: “Faz-me sentir bem, dá-me alegria. Fico a pensar como alguém que se sentasse ao meu lado iria ficar deslumbrado com a beleza da vista”.





