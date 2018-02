Espadinha sugere “prestigiados médicos psiquiatras” a Bruno de Carvalho

Victor Espadinha recorreu às redes sociais para tecer uma dura crítica a Bruno de Carvalho, sugerindo-lhe “prestigiados médicos psiquiatras, para consulta, antes que seja irreparável a cura do homem”.

Num texto intitulado de “O Homem do ‘Terceiro Olho'”, o ator Victor Espadinha não poupou nas palavras dirigidas a Bruno de Carvalho, dando ênfase à explicação do líder leonino sobre a frase “quando durmo tenho os três olhos fechados”, aquando do discurso da passada segunda-feira.

“Quando escrevo o seu apelido tenho sempre receio em deixar cair uma consoante, e, então sim, poderia haver uma ligação ao ‘terceiro olho'”, começa por escrever Victor Espadinha.

Num discurso corrosivo e carregado de ironia, o ator “aproveita para agradecer a este ‘presidente’ (…) autêntico mestre da lisura, o facto e me incluir na já famosa ‘lista de Shindler’, perdão, ‘Sportingados’, acompanhado de tão prestigiados sócios, jornalistas, e ex-presidentes do Sporting Clube de Portugal! Uma enorme honra que agradeço”.

Na publicação, o também apresentador descreve Bruno de Carvalho como uma “personagem de extrema lhaneza de trato” que “trata os sócios que acreditam no seu transtorno de personalidade (Borderline), de montes de esterco, paneleiros falsos púdicos, e acrescenta que o seu ‘terceiro olho’ é muito comum ser usado em crenças, religiões e nas ciências. Então e nas Caldas?”, pergunta.

Vítor Espadinha aproveita também para confirmar a presença na Assembleia-Geral de dia 17 – que poderá ditar a demissão de Bruno de Carvalho – para se “certificar que há fiscalização na contagem dos votos, e se este caso de psicopatologia, o Carvalho consegue bater as percentagens das eleições de Salazar e Américo Tomás”.

A terminar, o ator, “como pagamento da enorme honra de ter sido colocado na ‘Lisa de Shindler’, forneço aqui alguns nomes de prestigiados médicos psiquiatras, para consulta, antes que seja irreparável a cura do homem que tem um ‘terceiro olho’.

“Apelo aos ‘sturmableiungen’ de Carvalho, para não se esquecerem de ofender a minha mãezinha, cujas cinzas poisaram no Atlântico quando fazia quase 100 anos”, escreveu também Victor Espadinha.

Recorde-se que Bruno de Carvalho mantém-se como presidente do Sporting até ao próximo dia 17, onde irá ter lugar uma Assembleia-Geral que poderá ditar a sua demissão caso as suas propostas não sejam aceites com 75 por cento dos votos.

