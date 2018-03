Local Uma viagem por Lisboa com Cuca Roseta Por

O vídeo ‘24 Hours with Me’ permite conhecer Lisboa, numa viagem descontraída e divertida os locais preferidos da cantora portuguesa Cuca Roseta. Veja o vídeo.

Conhecer Lisboa pelos olhos, experiência e memórias da fadista Cuca Roseta é a sugestão do vídeo ‘24 Hours with Me’, do AVANI Avenida Liberdade, a unidade alfacinha da marca do grupo Minor Hotels dirigida aos viajantes millennial-minded.

O evento de apresentação e lançamento do vídeo, que decorreu no amplo e luminoso lobby do hotel, contou com a presença da fadista que, tal como no filme, protagonizou momentos de grande exclusividade.

O ponto alto da tarde foi o miniconcerto em que a artista portuguesa interpretou alguns dos seus grandes êxitos, bem como hits do último álbum, com a autenticidade e boa-disposição a que já habituou, complementando a genuinidade e paixão que demonstra em cada frame do ‘24 Hours with Me’.

Tendo como pano de fundo as variadas vertentes da capital, Cuca Roseta é a anfitriã do vídeo que desvenda os segredos da “sua” Lisboa, apresentando a cidade a partir de uma perspetiva pessoal, aliando de forma muito natural e descontraída o lado mais clássico às opções mais alternativas.

Tendo como ponto de partida a Avenida da Liberdade, o espectador é guiado por Cuca Roseta na descoberta dos principais pontos turísticos da cidade, como o Príncipe Real, Castelo de São Jorge, o Lx Factory e o novíssimo MAAT e o Sky Bar Lisboa, um verdadeiro hot spot da capital.

Num dos segmentos mais especiais do vídeo, a fadista revela o espaço que a viu nascer para a música – o Clube do Fado – e o icónico elétrico 28, que percorre os locais mais históricos de Lisboa.

Dos miradouros com vistas inigualáveis para as sete colinas, sente-se a luz única refletida pelo Tejo e vive-se a pulsação de uma cidade vibrante plena de história, cultura e inovação, estabelecendo uma forte ligação com a vivacidade da cantora, que continua a reinventar o fado tradicional português, levando-o ao resto do mundo.

Veja o vídeo:

