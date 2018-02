Motores A vez de Kevin Harvick Por

Depois das 500 Milhas de Daytona a NASCAR Cup rumou a norte e à pista oval de Atlanta, onde quem acabou por ‘mandar’ foi Kevin Harvick.

Mas a vitória do Ford # 4 só se começou a ‘desenhar’ a menos de 30 voltas do final, após uma situação de bandeiras amarelas motivadas por vários incidentes, nomeadamente o motor partido do Ford # 6 de Trevor Bayne.

Harvick teve de dar o máximo para levar a melhor sobre Brad Keselowsi e Clint Bowyer, afirmando o traçado da Georgia como a sua ‘quinta’, e que foi o cenário onde obteve a sua primeira vitória na competição em 2001.

Fique com os melhores momentos da corrida.