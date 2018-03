Fórmula 1 Vettel volta a dominar nos testes de Barcelona Por

Pela segunda vez na pré-temporada de Fórmula 1, Sebastian Vettel voltou a mostrar a rapidez do novo Ferrari SF71H ao ser o mais rápido no penúltimo dia de ensaios em Barcelona.

O alemão conseguiu uma volta em 1m17,182s, batendo por 1,178s Kevin Magnussen, naquela que foi a mais rápida das 184 voltas realizadas ao traçado da Catalunha. Vettel foi, aliás, um dos pilotos que mais rodou, só superado por Max Verstappen, que completou 187 voltas no Red Bull RB14.

A principal preocupação das equipas na sessão da tarde deste penúltimo dia focou-se nas longas distâncias, o que significou que os tempos da manhã não foram batidos à tarde. Magnussen montou pneus super macios no Haas VF-18, e conseguiu bater a maioria dos adversários quando este rodaram com os hiper macios da Pirelli. Um desses piloto foi Pierre Gasly, que no Toro Rosso conseguiu a terceira marca da jornada, a 1,181s.

Os pilotos da Renault fecharam o top cinco, com Nico Hulkenberg a ser cinco centésimas mais rápido do que o seu companheiro d equipa Carlos Sainz Jr. Ambos foram ligeiramente mais rápidos que Stoffel Vandoorne, autor do sexto registo na melhor das 151 voltas realizadas com o McLaren MCL33.

Apesar de ter feito um pião na curva 4, e ter causado a única interrupção do dia, Marcus Ericsson conseguiu o sétimo registo e completar 145 voltas com o Sauber C37. O sueco terminou à frente dos dois pilotos da Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que se concentraram em simulações de corrida, utilizando pneus médios para o final da sessão. O finlandês cumpriu um total de 84 voltas, contra 97 do Campeão do Mundo. Ao mesmo trabalho se dedicou Max Verstappen no Red Bull. O holandês também treino partidas.