Como verificar se a bateria do seu iPhone precisa de ser trocada

Uma das maiores queixas dos utilizadores do iPhone é a bateria. A necessidade de carregar muitas vezes e o facto de durar pouco causa algum desconforto.

O motivo é que a bateria dos smartphones possui um ciclo médio de 500 recargas. Após esse ciclo, carregar o telemóvel na tomada passa a ser algo feito com mais frequência.

A Apple quis ajudar os seus utilizadores a melhorar o funcionamento da bateria. Agora, passou a enviar uma mensagem quando a bateria precisa ser reparada ou substituída.

Esta mensagem não significa que precisa ir a correr a uma assistência técnica, mas já terá uma noção de que as recargas serão mais frequentes. Deverá fazer um diagnóstico ao aparelho. Importante lembrar que a mensagem aparece apenas para o sistema iOS 10.2.1 ou superior.

Estes são os passos a seguir para saber se a bateria do seu iPhone precisa de ser trocada: Clique no ícone de configurações do seu iPhone, em seguida, toque no ícone bateria. Caso não apareça nenhuma mensagem, a bateria está em boas condições.

Se o problema na bateria for confirmado depois do diagnóstico, não há muito a fazer, a não ser procurar um técnico num Centro de Serviço Autorizado Apple ou a uma Apple Store e fazer a troca da peça.

Caso o smartphone esteja dentro da garantia e for acusado algum defeito na bateria, poderá trocá-la sem custos adicionais, segundo a própria Apple.

Algumas dicas podem ajudar a evitar o desgaste da sua bateria antes do tempo estipulado pelo fabricante, como por exemplo: deixar o brilho do ecrã em modo automático, desativar as aplicações em segundo plano, desativar a localização enquanto não está a ser necessária e ativar o 3G/4G apenas quando é necessário.

Estas dicas podem ajudar a prolongar a vida útil da bateria durante o dia e ajudar a que os ciclos de carga da bateria não se encurtem.