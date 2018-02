Desporto Foram ver a bola e ficaram ‘presos’ na ilha da Madeira Por

Um grupo alargado de adeptos do Vitória de Guimarães viajou para a ilha da Madeira, onde teve oportunidade de assistir ao duelo entre o seu clube e o Marítimo. Porém, por causa das condições climatéricas adversas, ainda estão ‘presos’ na ‘Pérola do Atlântico’.

Cerca de 26 vimaranenses continuam na ilha da Madeira enquanto esperam que o tempo possa dar tréguas e consigam viajar em segurança para o continente.

O grupo de adeptos do Vitória de Guimarães está na ilha por via de um protocolo entre a freguesia de Polvoreira, em Guimarães, e a Casa do Povo de Curral das Freiras, na Madeira.

Se o tempo melhorar, os vimaranenses devem regressar nos próximos dias a casa.

O jogo que foram assistir, recorde-se, jogou no passado sábado, no Estádio do Marítimo, clube que venceu os vitorianos por 3-2.

Nos últimos dias, recorde-se, a Madeira tem sido afetada pelo mau tempo, que tem obrigado ao cancelamento de voos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar