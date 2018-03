Benfica “Ventura é pastilha elástica. É mastigar e deitar fora”, acusa Octávio Por

Octávio Machado reagiu mal a uma declaração de André Ventura, que defendera que o ex-dirigente do Sporting era benfiquista. Ontem, na CMTV, o antigo técnico foi duro na resposta. “André Ventura é pastilha elástica. É para mastigar e deitar fora”, afirma.

André Ventura garantira que Octávio Machado era benfiquista, defendendo essa tese com a presença do antigo técnico em casas do Benfica.

“Sei que ele esteve em várias inaugurações de casas do Benfica, no país todo. E ele falava em ‘nós’, nós, nós’. ‘Nós’, quem? ‘Nós’ é a grande nação benfiquista. Há várias fotos dele em casas do Benfica. Eu tenho algumas. Ele foi à BTV elogiar a estrutura do Benfica. Portanto, eu acho que Octávio é do Benfica”, defendera Ventura.

Ontem, no programa ‘Golos’, da CMTV, Octávio foi confrontado com estas palavras. E não gostou:

“André é um comediante. É um artista de circo. E o que ele tenta? Tenta dividir. Desminto o que ele diz, sobre o facto de eu ser benfiquista. Eu não lhe admito. Eu não lhe admito!”.

Octávio assume que esteve em alguns eventos associados aos encarnados.

“A casa do Benfica é algum local de crime, onde não se possa estar? Eu não sou racista. Não sou extremista. Como presidente dos Bombeiros de Palmela, estive. Fui ver jogos à Luz, sim. Qual é o problema?”, começa por dizer.

Depois, aproveita o raciocínio de Ventura para viajar pela história e recordar o passado de Vieira com Pinto da Costa:

“Conheci o Luís Filipe Vieira ainda André Ventura não era nascido. E onde? No FC Porto, nos camarotes do Estádio das Antas, a acompanhar o FC Porto! Depois, no Alverca, onde jogava o Ovchinnikov, o Deco… E toda a gente perguntava porque é que aquele miúdo não ia para o Benfica. E o Deco foi para o FC Porto. Não sei o qual foi o papel de Luís Filipe Vieira nisso. Não sei… O certo é que conheci Vieira nas Antas, a acompanhar o FC Porto. E era sócio do Porto. E isso faz dele portista?”, pergunta.

Octávio Machado termina com a estocada final: “André Ventura é pastilha elástica. É para mastigar e deitar fora”.

E garante que não voltará “a perder tempo” com “o Andrezinho”.

