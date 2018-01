Nacional Ventura é candidato a Belém… se Oprah avançar nos EUA Por

Em tom irónico, André Ventura comentou as notícias que marcam a atualidade política nos EUA: a hipótese da popular apresentadora Oprah Winfrey candidatar-se à Casa Branca em 2020.

No Facebook, o vereador de Loures e comentador televisivo ironizou com essa hipótese, prometendo avançar para Belém se Oprah se assumir como rival (democrata) do republicano Donald Trump.

“Se a Oprah Winfrey avançar para a Presidência dos Estados Unidos é porque o mundo mudou mesmo. Assim sendo, se me candidatar algum dia a Presidente da República, fá-lo-ei em direto na CMTV”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar