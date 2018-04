Nas Notícias Vento forte faz divergir três aviões do Aeroporto da Madeira Por

Três aviões divergiram hoje do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido aos ventos em Santa Cruz, disse fonte aeroportuária.

Um Germania Flug (de Toulouse) e um Transavia (de Amesterdão) divergiram para a ilha do Porto Santo e um Small Planet (de Paris) optou por ir para Lisboa.

Apesar do vento, o Aeroporto já registou cinco chegadas e cinco partidas.

O arquipélago da Madeira está sob avisos meteorológicos amarelos para vento, agitação marítima e chuva até às 18:00 de hoje.

A Capitania do Porto do Funchal, com base nas previsões do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para agitação marítima e vento fortes até às 06:00 de domingo.

O navio Lobo Marinho, que faz a ligação regular entre a Madeira e o Porto Santo, não realizou a viagem de hoje.

