Vento derruba painel publicitário sobre Leroy Merlin de Sintra

O mau tempo derrubou um painel publicitário, que caiu sobre o armazém da Leroy Merlin, em Sintra. Não há feridos, mas a loja teve de ser evacuada.

A estrutura estava instalada na Santogal, um concessionário automóvel, sobre um pilar com cerca de 20 metros de altura.

O forte vento que se fez sentir na região, ‘trazido’ pela depressão Gisele, fez tombar o painel, que caiu no armazém da empresa de materiais de construção e bricolage pelas 12h15.

Alguns funcionários do concessionário aperceberam-se na instabilidade do pilar, perante o forte vento, e lançaram o alerta, permitindo que as pessoas se afastassem do local e fossem retiradas algumas viaturas.

Assim, o incidente não provocou feridos, mas levou ao encerramento da loja do Leroy Merlin, como medida de precaução.

No local encontra-se uma grua, que durante o resto da tarde vai proceder à remoção do painel publicitário.

Apesar de todo o aparato, o acidente não afetou a circulação rodoviária numa zona conhecida pelos grandes armazéns e superfícies comerciais, nas imediações do IC19, entre Sintra e Lisboa.

“Estamos a falar de uma empresa que tem uma cultura de segurança muito acima da média. Foi prontamente garantida toda a proteção da loja e dos clientes e passados 30 minutos, com os perímetros de segurança bem definidos, houve a queda da estrutura para cima da loja que se encontrava na envolvência”, explicou o comandante dos bombeiros de São Pedro de Sintra, Hugo Marques.

“A interligação entre as duas entidades e a organização de segurança das duas empresas funcionou em pleno e os meios de socorro apenas tiveram que ajudar na monitorização da situação”, complementou.

