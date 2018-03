Motores Vem aí um TCR para carros de Turismo elétricos Por

Chama-se E TCR, e vai ser aquilo que a Fórmula E é presentemente para os monolugares mas nas corridas de carros de turismo.

O Campeonato do Mundo de Ralicoss (WRX) já tinha anunciado que iria ter uma competição para carros elétricos, pelo que a competição agora anunciada vem seguir a tendência, com provas onde os veículos admitidos são movidos apenas com a energia carregada nas suas baterias.

A competição, denominada ETCR, foi oficialmente apresentada e os eventos promocionais agendados para 2018 vão acompanhar as provas do WTCR. A marca Cupra, que substitui na competição a SEAT, construiu uma versão elétrica do Leon, um E-Racer (na foto) de acordo com o regulamento técnico do E TCR. O modelo ibérico será apresentado oficialmente no Salão de Genebra (Suíça), que decorre entre 8 e 18 de março.