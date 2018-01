Velocidade nas estradas portuguesas poderá ser feita por drones e helicópteros

As estradas portuguesas podem ter novas regras no que toca ao controlo de velocidade e, em breve, este poderá ser feito através de drones e helicópteros. O Governo estuda esta e outras medidas, entre as quais a instalação de mais radares e inibição do sinal de telemóvel enquanto se conduz.

O secretário de Estado da Proteção Civil fala num cenário “preocupante” de aumento do número de mortes nas estradas no ano passado.

José Artur Neves, que falava aos jornalistas após apresentação de um relatório sobre circulação, explicou ainda que as tecnologias podem ser implementadas numa tentativa de travar a sinistralidade.

“É uma das soluções seguidas em Espanha e França e há a possibilidade também cá termos esse modelo”.

O governante diz ser possível que “os helicópteros que estão ao dispor da Autoridade Nacional de Proteção Civil” possam ser equipados com tecnologia para controlar o trânsito.

Também as operadoras de telecomunicações podem ser chamadas a criar “aplicações para diminuir o uso de telemóvel” ao volante, nomeadamente através da criação de “sinal inibidor” que alerta quem liga para o facto de “o condutor está ao volante e não pode atender a chamada”.

Os estudos têm revelado que “um dos principais fatores de acidentes, as colisões e despistes que resultam, não da estrada, mas do uso do telemóvel”.

O secretário de Estado da Proteção Civil explicou ainda que tem sido pensado um “alargamento da rede de radares” mas não só.

O Governo estuda mecanismos para “reduzir o limite de velocidade para 30 quilómetros por hora em alguns locais e a geo-referenciação de locais de acidentes recorrentes”.

