Veja onde vão estar os radares da PSP em fevereiro

A PSP revelou as datas e os locais onde irá colocar radares de controlo de velocidade até final do mês de fevereiro, numa iniciativa que, de acordo com as autoridades, tem por objetivo prevenir o excesso de velocidade e, por outro lado, aumentar a segurança nas estradas nacionais.

O ‘Quem o avisa’ da PSP, neste mês, como em outros, visa uma divulgação dos locais onde a PSP vai fazer o controlo de velocidade, que terá lugar durante em fevereiro no continente e nas ilhas:

É de salientar que este controlo é feito pela PSP, o que não impede que outras forças de autoridade também o façam.

Neste sentido, os condutores podem ser controlados por outros radares.

Como é hábito, a PSP revela que esta ação não privilegia a ‘caça à multa’.

No entanto, deixam o alerta para que sejam tidos em conta os limites de velocidade.

Saiba onde estão estar instalados os radares:

Aveiro

20-fev-08h00/14H00-Avenida da Universidade, sentido Sul-Norte – AVEIRO

24-fev-13H00/19H00-Estrada Nacional 109, Km 58.1, sentido Sul-Norte (junto à Bombas

Combustível BP) – AVEIRO

28-fev-18h00/24h00-Estrada Nacional 16, Km 0.5 (junto à Corvauto) – AVEIRO

Beja

22-fev-09h00-E.N. 255 – Moura

28-fev-09h00-Av. Salgueiro Maia – Beja

Braga

22-fev-14H00-Variante Nascente – Famalicão

Castelo Branco

21-fev-14h00/16h00-Av.ª Dia de Portugal – Castelo Branco

Coimbra

22-fev-15H00-PONTE RAINHA SANTA -COIMBRA

27-fev-08H30-VIA ANTÓNIO MOREIRA – COIMBRA

28-fev-08h00-Av.DOM JOÃO ALVES – FIGUEIRA DA FOZ

Évora

27-fev-09H00-E.N.18 ao Gil-Estremoz

28-fev-09H00-EN 18 – Bº Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz

Leiria

23-fev-09H00/12H00-Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

Lisboa

20-fev-09h00/13H00-Rua Comandante Ramiro Correia – Unhos (ligação Frielas)

20-fev-14h00/18H00-Estrada Nacional 10, junto ao Km 136–Santa Iria, perto do entroncamento com a Av.ª de Santa Iria e junto à Fábrica do Açúcar (nos dois sentidos)

21-fev-07h00/13h00-Avenida Ivens – Dafundo – Sentido Lisboa /Cascais

21-fev-13h00/19h00-EN 249-3 (variante Porto Salvo) – sentido Norte/Sul

Portalegre

27-fev-14H00-Estrada Nacional 246 – Portalegre

Porto

22-fev-14H00/18H00-Estrada da Circunvalação – Matosinhos

26-fev-20H00/24H00-Avenida AEP – Porto

Setúbal

20-fev-09H00-CIRCULAR EXTERNA DO MONTIJO – BARREIRO

21-fev-14H30-E.N.-10.4 – SETÚBAL

Vila Real

21-fev-08H30-Avenida Aureliano Barrigas – Real

23-fev-14H00/17H00-Rua da Paz – Chaves

Viseu

23-fev-22H00-Estrada Nelas – Viseu

Açores

21-fev-13H00-Avenida Natália Correia – Freguesia Fajã De Baixo – Concelho de Ponta Delgada – Ilha São Miguel

22-fev-06H45-Avenida Natália Correia – Freguesia Fajã De Baixo – Concelho de Ponta Delgada – Ilha São Miguel

Madeira

20-fev-08H00-Avenida Mário Soares, Rua Pestana Júnior e VR1 – Tr. do Valado

21-fev-14H00-Avenida do Infante, Estrada Monumental e Rua 5 de Outubro

21-fev-14H00-VR1 – Machico

22-fev-14H00-Rua Pestana Júnior e VR1 – Tr. do Valado

26-fev-14H00-Estrada Monumental e Rua Pestana Júnior

26-fev-17H00-VE1 – Moinhos – Faial / VE1 – Túnel do Cortado – Santana

27-fev-14H00-Rua 5 de Outubro e Avenida Mário Soares

27-fev-14H00-VR1 – Machico

28-fev-07H00-VE4 Km2 e 6.1 – Ribeira Brava

28-fev-08H00-Estrada de Santa Catarina – Santa Cruz

28-fev-14H00-Rua Pestana Júnior e Avenida Mário Soares

28-fev-19H00-Avenida do Infante e VR1 – Tr. do Valado

