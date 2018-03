Nas Notícias Chuva regressa nesta quinta-feira Por

Bem se pode aplicar a expressão ‘sol de pouca dura’. Nesta quinta-feira, a chuva está de regresso, ainda que fraca e só lá para o final da tarde, sobretudo na zona norte. Nos Açores são esperados também “aguaceiros fracos”, enquanto que a Madeira terá céu “pouco nublado”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta quinta-feira, o céu estará “pouco nublado, aumentando de nebulosidade” com o avançar do dia, sendo de esperar “chuva fraca no final do dia na zona norte e centro”.

Também é antecipada uma “pequena subida de temperatura nas regiões centro e sul”.

Quanto ao vento será “fraco”.

Nas regiões do norte, o IPMA espera céu “geralmente muito nublado durante a tarde” e são esperados alguns períodos de chuva.

Na zona sul, o IPMA espera “períodos de maior nebulosidade a partir do meio da manhã”.

Madeira e Açores

Nos Açores é esperado “céu muito nublado com abertas a partir da manhã”, com “neblinas ou nevoeiro em especial na madrugada”. Além disso, o IPMA antecipa “períodos de chuva na madrugada e início da manhã, passando a aguaceiros fracos.”

Quanto à Madeira terá nesta quinta-feira “céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes sul.”

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a 2,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

