Veja os números do Euromilhões em noite de superjackpot

A chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018, relativa ao concurso 016/2018, já foi sorteada e dá acesso a um superjackpot de 174 milhões de euros como primeiro prémio. Veja os números e estrelas da fortuna, tal como o vídeo.

É um superprémio que está hoje em jogo, no concurso dos concursos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Sorteada há momentos e agora divulgada em última hora no PT Jornal, a combinação vencedora é formada pelos números 10, 17, 18, 28 e 47, acompanhados pelas estrelas 03 e 07.

Sorteio: 016/2018 Data: 23/02/2018 Números: 10, 17, 18, 28 e 47 Estrelas: 03 e 07

A chave do Euromilhões é publicada pelo PT Jornal, após a consulta de vários canais oficiais. No entanto, os apostadores devem verificar a combinação nessas mesmas plataformas, para comprovar eventuais prémios.

Recorde-se que os prémios em Portugal, quando superam o valor de 5000 euros, estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

O fantástico jackpot tem, nesta sexta-feira, um prémio de 174 milhões de euros, pois nos últimos sorteios, o prémio não tem saído.

Na passada terça-feira, recorde-se, nenhum apostador conseguiu adivinhar a chave ‘mágica’. Porém, para Portugal, chegou um, entre seis, segundos prémios. A cada um cabe uma verba a rondar os 257 mil euros.

Foram também apurados outros 21 contemplados com o terceiro prémio, um dos quais em Portugal, e cada apostador receberá uma verba a rondar os 17 mil euros.

O quarto prémio coube a 60 apostadores, sendo que 12 tiveram o seu boletim registado em território nacional. Cada um tem direito a um valor a rondar os três mil euros.

Todas as sextas-feiras, depois do Euromilhões, surge o M1lhão, para uma nova oportunidade de ganhar dinheiro.

E hoje estão 25 prémios de um milhão de euros que podem sair por toda a Europa.

Por isso, regresse dentro de breves momentos e fique a conhecer as 25 chaves alfanuméricas do sorteio do M1lhão.

O PT Jornal publica os números em última hora e primeira mão.

Veja o vídeo do sorteio:

