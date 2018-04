Desporto Veja os golos que vão dando vantagem ao FC Porto no Dragão Por

O FC Porto entrou de rompante na partida desta segunda-feira, frente ao Vitória de Setúbal, com o marcador a mostrar 4-1 em apenas 45 minutos de jogo. Veja os golos.

Sérgio Conceição promoveu duas alterações no onze dos ‘dragões’, com as entradas de Marega e Corona.

As apostas do técnico mostraram-se acertadas, com os dois jogadores a escrevem o seu nome na ficha de jogo, com golos aos seis e 36 minutos. Pelo meio, marcaram Marcano, de bicicleta, e Brahimi.

Os sadinos ainda reduziram para 3-1, por João Amaral, mas o FC Porto voltou a colocar a vantagem em três golos pouco tempo depois.

Veja os golos.

