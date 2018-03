Desporto Veja a equipa titular do Benfica Por

Com a possibilidade de se isolar no segundo lugar do campeonato, face ao resultado do clássico desta sexta-feira, Rui Vitória mantém a máxima de ‘equipa que ganha não mexe’.

O Benfica recebe o Marítimo dentro de sensivelmente numa hora, no Estádio da Luz, com oportunidade de se isolar na segunda posição da Liga.

Face ao resultado do clássico de ontem, as águias estão ‘obrigadas’ a vencer para não deixar escapar o FC Porto na corrida ao título, podendo também distanciar-se do Sporting, que segue na terceira posição.

Para o duelo, Rui Vitória mantém a fórmula que tem valido vitórias aos encarnados.

Veja as equipas.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Zivkovic, Rafa, Cervi e Jonas

Onze inicial do Marítimo: Charles, Bebeto, Zainadine, Pablo, Rúben Ferreira, Gamboa, Fábio Pacheco, Correa, China, Valente e Joel Tagueu

O início do encontro está marcado para as 18h15.