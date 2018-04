Mundo Veja em direto a erupção do vulcão Popocatepetl Por

O vulcão Popocatepetl, no México, entrou em erupção. O fenómeno atirou pedras incandescentes num raio de 200 metros e a nuvem de cinzas escureceu o céu. Veja em direto, a partir de uma câmara instalada nas proximidades.

O Popocatepetl, que significa ‘montanha fumarenta’, é o segundo mais alto do país e alarga-se por três estados (Morelos, Puebla e México).

Carlos Valdes, diretor do Centro Nacional de Prevenção de Desastres, adiantou que a erupção “atirou fragmentos incandescentes a uma distância de 200 metros da cratera”.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança no local, numa área de 12 quilómetros em redor do vulcão.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar