Mundo Veja o código do M1lhão (dia 29 de dezembro) para um milhão de euros Por

Acaba de ser sorteado o código do M1lhão (sorteio 052/2017 , dia 29 de dezembro), que entrega um milhão de euros a um apostador português. Veja ainda os números do Euromilhões desta sexta-feira.

Depois do Euromilhões, vem o M1lhão, uma nova oportunidade para ganhar dinheiro, nesta sexta-feira, com garantia de entrega a um apostador português.

E há poucos minutos foi sorteada a chave alfanumérica número 052/2017 deste jogo, que dá direito a um milhão de euros, sujeitos a tributação.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Verifique o código do M1lhão de hoje:

KPW 23974

Nesta sexta-feira, além do jogo social que vai ser semanalmente entregue a um português, havia outro atrativo: um prémio sempre grande do Euromilhões.

Veja a chave do Euromilhões sorteada há momentos

As chaves do Euromilhões e código do M1lhão, publicados pelo PT Jornal, são reproduzidos após consulta de diferentes canais oficiais.

Contudo, esta informação difundida em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais.

Os apostadores devem , desse modo, confirmar a chave e os códigos, para verificação de eventuais prémios atribuídos.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!