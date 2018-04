Mundo Veja a chave do Euromilhões para um soberbo jackpot Por

Já foi sorteada a chave do Euromilhões de hoje, dia 20 de abril de 2018. Nesta sexta-feira, o maior jogo da Santa Casa tem um prémio de 130 milhões de euros. Veja os números da fortuna e o vídeo e saiba se está milionário.

Sorteada há momentos, a chave é agora divulgada em última hora e primeira mão pelo PT Jornal, sendo composta pelos números 03, 16, 25, 39 e 44, acompanhados pelas estrelas 07 e 11.

Sorteio: 032/2018 Data: 20/04/2018 Números: 03, 16, 25, 39 e 44 Estrelas: 07 e 11

A chave fornecida pelo PT Jornal, publicada após a consulta de vários canais oficiais, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais.

É ainda de lembrar que os prémios em Portugal, quando superam o valor de 5000 euros, estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no sorteio da passada terça-feira ninguém acertou no primeiro prémio.

Ainda assim, saiu um segundo prémio no estrangeiro, recebendo o premiado 798 mil euros.

Quanto ao terceiro prémio saiu a três apostadores, um dos quais com boletim registado em Portugal, cabendo a cada um deles cerca de 62 mil euros.

Já o quarto prémio calhou em sorte a 34 apostadores, seis dos quais com boletim registado em território nacional e cada um recebe cerca de 2500 euros.

Hoje é dia do sorteio do M1lhão

Nesta sexta-feira, além do Euromilhões existe outro concurso onde pode ganhar muito dinheiro.

Como é habitual, a chave do M1lhão, que semanalmente entrega um milhão de euros a um apostador com boletim registado em território nacional, será também divulgada nesta noite.

Por isso, dentro de momentos regresse que vamos também mostrar-lhe qual o código sorteado para o M1lhão.

Veja o vídeo do sorteio do Euromilhões:





