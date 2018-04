Mundo Veja a chave do Euromilhões para um recheado prémio Por

A chave do Euromilhões já foi sorteada, nesta terça-feira, dia 10 de abril de 2018, e vale um prémio de 17 milhões de euros para quem conseguir acertar nos cinco números e duas estrelas. O PT Jornal mostra-lhe em última hora e primeira mão o resultado do sorteio. Veja.

Há momentos, a tômbola do Euromilhões rodou novamente, determinando uma combinação que abre um cofre com muito dinheiro, sendo ela formada pelos números 14, 27, 39, 46 e 48 e pelas estrelas 11 e 12.

Sorteio 029/2018 Dia 10/04/2018 Números: 14, 27, 39, 46 e 48 Estrelas: 11 e 12

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

No entanto, esta informação em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e eventuais prémios do Euromilhões atribuídos.

Neste concurso 029/2018, os apostadores têm à sua espera um prémio de 17 milhões de euros, visto que o primeiro prémio saiu na última sexta-feira.

Nesse sorteio, além do primeiro prémio que saiu no estrangeiro, de acordo com informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o segundo prémio tocou em sorte a dois apostadores, ambos com boletim registado lá por fora, e a cada um cabe um valor a rondar os 615 mil euros.

Quanto ao terceiro prémio saiu a sete apostadores, nenhum com boletim registado em Portugal, e cada um receberá cerca de 40 mil euros.

Para Portugal chegaram cinco de 35 quartos prémios. Cada um dos premiados irá receber cerca de quatro mil euros.

É importante salientar que, de acordo com a legislação em vigor em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

Veja o vídeo do sorteio:





6 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!