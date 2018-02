Nas Notícias Veja as equipas iniciais do Paços de Ferreira e Benfica Por

O duelo que opõe o Paços de Ferreira ao Benfica, na Mata Real, começa em cerca de 60 minutos, sendo que as equipas iniciais já são conhecidas.

Nenhum dos técnicos surpreende com mudanças de última hora, pelo que as equipas iniciais são as esperadas.

O Paços de Ferreira vai alinhar com Defendi na baliza, Bruno Santos, Ricardo, Miguel Vieira e Quiñones na defesa, Assis, Gian Martins, Rúben Micael e Pedrinho compõe o meio-campo, enquanto Luiz Phellype e Xavier alinham na frente.

Rui Vitória aposta em Varela na baliza, seguido de um quarteto defensivo composto por André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo. No meio-campo, Fejsa terá o apoio de Pizzi e Zivkovic, enquanto Jonas será servido, nas alas, por Rafa e Cervi.

O pontapé de saída está marcado para as 20h30.

