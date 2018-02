Vídeo: O anúncio feito por Cristiano Ronaldo para o Super Bowl

Cristiano Ronaldo participou, pela primeira vez, no Super Bowl, o maior evento desportivo dos EUA. O camisola 7 cedeu a imagem para um anúncio emitido no jogo que colocou frente a frente os Philadelphia Eagles e os detentores do título New England Patriots. Ronaldo marcou, de cabeça, e celebrou ao seu estilo. Veja o vídeo.