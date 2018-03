Mundo Veículo sem condutor da Uber atropela mulher mortalmente Por

Uma mulher morreu no estado do Arizona, nos Estados Unidos, vítima de atropelamento por um veículo da Uber que circulava em modo autónomo, ainda que estivesse uma pessoa no interior do automóvel.

A vítima atravessava a rua fora da passadeira e não deu tempo ao veículo – nem a quem seguia lá dentro – de responder atempadamente ao incidente.

Este é o primeiro acidente registado nos veículos autónomos da empresa, o que levou a que toda essa atividade, ainda em fase de testes, fosse cancelada nos Estados Unidos e no Canadá. Dada a gravidade do incidente, a introdução desta tecnologia nas estradas promete sofrer um atraso considerável.

A polícia de Tempe, no Arizona, local do acidente, recorreu às redes para explicar o sucedido.

“O veículo seguia em direção a norte… Quando uma mulher, a caminhar fora da passadeira, cruzou a estrada de oeste para este, tendo sido atingida pelo automóvel da Uber”, esclareceram as autoridades.

Em resposta, a empresa enviou as condolências da vítima e mostrou-se totalmente disponível para colaborar com as autoridades.

Os testes a este tipo de tecnologia foram também suspensos, acrescenta a Uber.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar