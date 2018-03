Insólito Vegan condenada por celebrar morte de talhante em ataque terrorista Por

Uma mulher, ativista pelo veganismo e pela causa animal, foi condenada à prisão (com pena suspensa) por celebrar a morte de um talhante, uma das vítimas do ataque terrorista em Trèbes, na França.

Christian Medves, o talhante, era funcionário do Super U, o supermercado onde Redouane Lakdim se barricou e fez reféns, na passada sexta-feira.

Medves, de 50 anos, era casado e tinha dois filhos.

A morte do funcionário do supermercado foi celebrado, no Facebook, por uma mulher.

Myriam-Serge Jouglet, fabricante de queijo artesanal, é ativista pela causa animal e defende também o veganismo.

“É chocante que um assassino seja morto por um terrorista? Eu não acho, não tenho compaixão por ele, a justiça foi feita”, escreveu.

A mensagem foi depois eliminada, mas já era tarde: corria já um processo em tribunal, por “apoio ao terrorismo”.

Hoje, a juíza condenou a mulher a sete meses de prisão, mas com pena suspensa, dado que o comentário configurava um “juízo moral favorável” a um ato terrorista.

