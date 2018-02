Vasco Lourenço demite-se do Conselho Leonino

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, demitiu-se do Conselho Leonino, avança o jornal Sol. É um efeito da decisão de Bruno de Carvalho, que pretende extinguir aquele órgão.

Agitam-se as hostes leoninas, com a polémica em torno de Bruno de Carvalho e da Assembleia Geral que terminou de forma abrupta.

Segundo adianta o jornal Sol, Vasco Lourenço já apresentou a carta de demissão do Conselho Leonino, órgão que terá os dias contactos e cuja extinção será votada na próxima reunião magna, marcada para o dia 17.

Refira-se que a extinção daquele órgão era intenção do presidente do Sporting e constava, de resto, do seu programa eleitoral.

