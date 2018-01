“Várias pessoas” envolvidas na morte de casal multimilionário, dizem investigadores

Os detetives contratados para investigar a morte de Honey e Barry Sherman concluíram que o casal canadiano foi morto “várias pessoas” dois dias antes aos corpos serem encontrados.

O relatório dos investigadores privados que procuram montar o puzzle para explicar a morte do casal, mostra que Honey e Barry Sherman foram mortos por “várias pessoas” pelo menos 48 horas antes dos corpos serem encontrados.

Inicialmente tidas como um pacto suicida, estes novos dados deitam essa teoria por terra, confirmada por fonte próxima da investigação à CBC Toronto.

A investigação destes detetives, contratados pela família do casal, funciona em paralelo com a da polícia, de forma independente.

De acordo com o relatório, Honey e Barry Sherman foram encontrados com cintos de couro enrolados no pescoço, presos a um corrimão junto à piscina interior da mansão.

As marcas nos pulsos revelavam que estiveram presos um ou outro durante algum tempo.

Barry Sherman, fundador da farmacêutica Apotex Inc, e a mulher, Honey, eram dos casais mais ricos do Canadá, com uma fortuna avaliada pela Forbes em 3,2 milhões de dólares norte-americanos.

A mansão onde foram encontrados mortos, em dezembro do ano passado, tinha sido colocada à venda por quase sete milhões de dólares canadianos – cerca de 4,5 milhões de euros.