“Vão dar eco a calúnias de drogas e denúncias de pedofilia sobre Bruno de Carvalho”, antecipa Nuno Saraiva

Nuno Saraiva ameaçou que o Sporting pondera processar a Sábado pelas “suspeitas” levantadas sobre a reestruturação da financeira e terminou com um aviso grave: “Há jornais” que se preparam para atingir Bruno de Carvalho com “calúnias sobre uso de drogas e denúncias anónimas sobre crimes de pedofilia”.

Foi esta tarde que o diretor de comunicação dos leões publicou um comentário às “revelações bombásticas” da revista Sábado, ironizando que “não é preciso ser bruxo contratado à pressa” para se concluir que tudo não passa de “um rato parido pela montanha”.

No entanto, o parágrafo mais grave foi deixado para o fim. Chegou “ao conhecimento” do Sporting que Bruno de Carvalho será implicado em acusações de pedofilia e consumo de droga.

“Há jornais sensacionalistas que estão a preparar trabalhos de facção e, para isso, andam a contactar psiquiatras e psicólogos no sentido de se fazerem insinuações sobre o estado emocional do presidente do Sporting, dar eco às calúnias sobre uso de drogas e denúncias anónimas sobre crimes de pedofilia”, escreveu Nuno Saraiva.