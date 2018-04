Fórmula 1 Para Vandoorne a comparação da McLaren com a Red Bull é inevitável Por

Apesar da McLaren estar ainda ‘muitos furos’ abaixo da Red Bull, Stoffel Vandoorne percebe que se faça uma comparação entre as duas equipas.

Enquanto a equipa de Woking luta pelos pontos, como se viu nos dois primeiros grandes prémios de Fórmula 1 da época, a formação de Milton-Keynes está na disputa dos pódios e das vitórias, apesar do desaire do passado fim de semana no Bahrain.

Os motores Renault que equipam as duas escuderias levam a uma comparação entre os dois monolugares, sendo que a McLaren também terá de ser comparada à Toro Rosso, que passou a dispor dos propulsores da Honda no lugar da equipa de Woking.

Na corrida de domingo Pierre Gasly conseguiu a quinta posição, enquanto que Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne foram sétimo e nono. Um contraste que é notado por todos, e também pelo piloto belga, que admite existirem algumas condicionantes, mostrando-se otimista para o futuro.

“Na F1 estamos sob pressão, pouco importa o motor que tivermos no carro. Isso faz parte do ADN deste desporto. Temos dois pontos de referência, claramente identificados, como a Red Bull, e por isso é lógico sermos comparados com eles. Estamos no começo da época, por isso é preciso ter um pouco de paciência e esperar pela chegada de novos componentes para ver exatamente onde nos encontramos”, reflete Vandoorne.

O Campeão a GP2 em 2015 reforça a sua confiança na McLaren, apesar de ser prudente quanto ao futuro: “É positivo ter evoluções, mas elas têm de ser testadas, analisadas e compreendidas para poderem dar todo o seu potencial. Além disso há que ter em conta que todas as equipas vão trazer atualizações, por isso é preciso fazer melhor do que a concorrência”.