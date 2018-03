Desporto Vandaliza nova Loja Verde do Sporting Por

A nova Loja Verde do Sporting, situada na Rua Augusta, na baixa lisboeta, foi vandalizada menos de 24 horas após a sua inauguração pelo presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Menos de 24 horas após a sua inauguração, pelo presidente Bruno de Carvalho, a nova loja do Sporting, na baixa da cidade de Lisboa, foi vandalizada.

A situação foi denunciada por uma página de adeptos do clube leonino, que publicaram fotografias, nas redes, onde é visível que o símbolo do clube foi arrancado.

“O nosso símbolo é tão bonito que nos vandalizam a loja só para o roubar”, escreveram.

Esta é a primeira Loja Verde fora do Estádio do Alvalade, inaugurada na passada sexta-feira, onde vários adeptos leoninos tiveram oportunidade de conversar com Bruno de Carvalho, Jorge Jesus e alguns atletas do clube.

Veja as fotografias.

O nosso símbolo é tão bonito que nos vandalizam a loja só para o roubar… #LojaVerde pic.twitter.com/MJB3p9OPry — Sporting Adeptos (@SCPAdeptos1906) 24 de março de 2018

