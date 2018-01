Van der Zande na ‘pole’ em Daytona e Filipe Albuquerque parte de terceiro

Renger Van der Zande garantiu a ‘pole position’ para a 56ª edição das 24 Horas de Daytona para a Wayne Taylor Racing ao realizar o melhor tempo na qualificação. Aos comandos do Cadillac DPi-V.R. # 10 o holandês realizou uma volta em 1m36,083s, batendo Hélio Castroneves por somente 0,007s.

O brasileiro da Penske nem queria acreditar, já que no ‘batismo’ do Acura ARX-05 pensava que tinha garantido a primeira posição da grelha de partida para a corrida que sábado marca o arranque da temporada do Campeonato IMSA Sportscar. O protótipo # 7 não conseguiu sair das boxes a tempo para poder responder à marca efetuada por Van der Zande e assim vai ter de se contentar com o segundo lugar do ‘grid’.

Mas Filipe Albuquerque também esteve em destaque ao obter a terceira marca aos comandos do Cadillac DPi-V.R. # 5 da Action Express Racing que divide com João Barbosa e Christian Fittipaldi. Escolhido para qualificar o carro negro e cinza da Mustang Sampling o piloto de Coimbra ficou a somente 0,111s da ‘pole’. O que confirma o bom andamento do carro da tripla luso-brasileira.

António Félix da Costa não foi o escolhido para qualificar o Oreca # 78 da DC Racing Jota, e Ho-Ping Tung não foi além do 11º registo, a 0,899s da volta ‘mágica’ de Renger Van der Zande.

Fernando Alonso assistiu de ‘fora’ à atuação de Phil Hanson, seu companheiro de equipa no Ligier # 23 da United Autosports que o piloto da McLaren divide com Hanson e Lando Norris. A equipa vai arrancar apenas do 13º lugar da grelha de partida. Outro piloto da Fórmula 1, mas da Williams, Lance Stroll, saiu-se melhor com o Oreca # 37 da DC Racing Jota, ao efetuar o sexto tempo, num carro que divide com dois pilotos que competem ou competiram na Fórmula E, Félix Rosenqvist e Robin Frinjs.

Na categoria GTLM a ‘pole’ foi para a Corvette, por intermédio do veterano Jan Magnussen, que aos comandos do carro # 3 realizou uma volta em 1m42,779s, batendo por 0,019s Joey Hand, no Ford GT # 66, enquanto o terceiro registo foi para Laurens Vanthoor, no melhor dos Porsche 911 GT3-RS, com o belga a ser 0,148s mais lento que Magnussen.

Pedro Lamy vai partir da ‘pole position’ nos GTD, ainda que a qualificação do Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race tenha sido efetuada por Paul Dalla Lana, que realizou uma volta em 1m46,049s, superando em 0,453s Miguel Molina no Ferari 488 GT3 # 82 da Risi Competizione. Já Álvaro Parente irá arrancar de sétimo, no Acura NSX GT3 # 86 da Michael Shank, qualificado pela britânica Katherine Legge.

Resultado da qualificação

1º Van der Zande/J.Taylor/Hunter-Reay (Cadillac DPi-V.R.) 1m36,083s

2º Castroneves/R.Taylor/Rahal (Acura DPi) 1m36,090s

3º Albuquerque/Barbosa/Fittipaldi (Cadillac Dpi-V.R.) 1m36,194s

4º French/O’Ward/Masson (Oreca) 1m36,318s

5º McMurry/Vautier/Cheever (Cadillac) 1m36,472s

6º Stroll/Rosenqvist/Frijns (Oreca) 1m36,492s

7º Nasr/Curran/Conway (Oreca) 1m36,508s

8º Bennett/Braun/Dumas/Duval (Oreca) 1m36,567s

9º Bomarito/Tincknell/Pigot (Mazda DPi) 1m36,633s

10º Cameron/Montoya/Pagenaud (Cadillac DPi) 1m36,931s