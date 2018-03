Fórmula 1 Valtteri Bottas sem mais desculpas Por

As palavras são do diretor da Mercedes Motorsport, Toto Wolff. Valtteri Bottas já não tem quaisquer desculpas para em 2018 conseguir o tipo de resultados que a equipa está à espera.

O primeiro ano de Bottas ao lado de Lewis Hamilton na formação Campeã do Mundo foi misto, mas o objetivo tem de ir mais além do que conseguir algumas vitórias. Esses triunfos que segundo o finlandês o deixam menos pressionado para a época que se avizinha.

“A pressão é muito menor. Tenho agora uma época com Lewis e a equipa agora é familiar para mim. No meu melhor posso conseguir ‘poles’ e ganhar corridas. Em fevereiro aprendi com a equipa como me posso manter concentrado em apenas melhorar a performance. Fui capaz de guiar bastante mais”, afirmou Valtteri Bottas sobre a forma como encara 2018.

O finlandês referiu ao jornal Iltalehti que nesta altura a questão da continuidade na Mercedes é algo que não lhe ocupa a mente: “Nesta fase as questões contratuais são completamente secundárias. Vou-me concentrar nosso um pouco mais tarde. Os meus objetivos são tão altos que eliminam qualquer pressão externa. Se os atingir certamente que não vai haver problema nenhum com os contratos”.

Pelo lado de Toto Wolff a expetativa é que Bottas possa desafiar Hamilton em 2018: “Se puder dar o passo em frente e desafiar Lewis certamente que tem o seu lufar entre os melhores pilotos da Fórmula 1. Senão ele vai perceber que não há desculpas”.