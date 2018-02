Desporto “Valeu a pena a birra e a chantagem”, diz Pedro Madeira Rodrigues Por

O candidato derrotado nas últimas eleições do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues, já reagiu à ‘vitória’ de hoje de Bruno de Carvalho, na Assembleia Geral que podia ditar a demissão do presidente leonino. “Valeu a pena a birra e a chantagem”, diz, defendendo que “hoje não teremos mais lamentáveis posts ‘choramingas'”.

Bruno de Carvalho saiu hoje com o estatuto de presidente do Sporting reforçado, depois de ver as suas propostas aprovadas na Assembleia-Geral do clube que contou com 6500 sócios.

Apesar da ‘vitória’, Bruno de Carvalho continua com vários críticos no mundo sportinguista – e fora dele.

Numa mensagem reproduzida pelo Record, Pedro Madeira Rodrigues começa por dar os parabéns a Bruno de Carvalho, sublinhando que a “birra e a chantagem” valeram “a pena”.

“Valeu a pena a birra e a chantagem: parabéns Bruno de Carvalho! Depois de um tremendo esforço de propaganda, nomeadamente com a mobilização massiva de muitos assalariados do clube, o que ficou disto tudo foi uma muito menor margem de tolerância para quem, como se viu nos últimos dias, insiste em ser o maior factor de instabilidade do Sporting. Não se poderia ter evitado tudo isto?”, refere.

No entender do candidato derrotado nas últimas eleições do clube, a grande vantagem da AG de hoje é que “agora já não haverá desculpas para eventuais resultados negativos” nem “mais lamentáveis posts ‘choramingas'”.

“Ao menos hoje não teremos mais lamentáveis posts ‘choramingas’, mas infelizmente sobraram fanfarronices e atitudes divisionistas. Foram abertas várias feridas entre a família sportinguista e criados ainda mais inimigos externos”, sublinha.

“Hoje houve um Sporting que morreu e nasceu outro bem diferente como até Bruno de Carvalho já reconheceu”, finalizou.

