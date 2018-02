Valentino Rossi já terá renovado pela Yamaha

Permanecia a dúvida se Valentino Rossi permaneceria na Yamaha no MotoGP depois de 2018. O que parece já ter acontecido, ainda que sem confirmação oficial.

Em declarações recentes o seu ‘manager’ um acordo entre o ‘Doutor’ e a marca dos três diapasões terá já sido fechado. “A Yamaha ‘casou-se’ com Valentino. Já assinou para 2019 com opção para 2020”, referiu Carlo Pernat.

Uma das questões, para além de saber se Rossi continuava na Yamaha, era precisamente saber por quanto tempo, sendo que recentemente Lin Jarvis, o diretor da equipa, deixava antever que um contrato de um ano com opção por mais uma época seria o mais provável, baseando-se em declarações do próprio piloto italiano aquando da sua passagem pelas Filipinas.

Agora ao Canal La6 Pernat referiu que tudo estava já definido pela continuidade para 2019, avançando também que quando Valentino Rossi se retirar como piloto se irá dedicar a tempo inteiro à sua própria estrutura VR46, presente nas três classes do Campeonato do Mundo de Velocidade, destinada a lançar novos talentos do motociclismo italiano, e que segundo o seu ‘manager’ se irá tornar numa equipa semi-oficial da Yamaha, ‘roubando’ esse estatuto à Tech3.