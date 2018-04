Motociclismo Valentino Rossi ‘arrasa’ condições do traçado de Austin Por

Já vários pilotos do MotoGP tinham feito alusão às condições do Circuito das Américas (COTA), mas Valentino Rossi foi mais duro para com o traçado de Austin, que este fim de semana recebe o ‘Continental Circus’.

O italiano classificou mesmo o circuito texano como um “desastre”, após as duas primeiras sessões de treinos livres. Rossi ‘arrastou’ os responsáveis do COTA pelas enormes irregularidades do asfalto e sujidade do mesmo. Isto apesar de terem sido utilizados vários meios para suavizar a superfície da pista antes de receber a ‘caravana’ do MotoGP.

“É um desastre. Para mim é a pior situação encontrada durante toda a época. Quando há três ou quatro lombas isso é enorme. Com a nossa moto torna-se difícil, porque há muitas lombas na reta, por isso a moto saltita bastante a mais de 300 km/h, e isso é uma situação crítica”, alerta Valentino Rossi.

O italiano da Yamaha concede que foram feitos esforços, mas considera que se avançou numa direção errada: “No ano passado pedimos algumas melhorias, eles fizeram algo mas infelizmente não resultou. A curva 2 é muito má, e a curva 10 tem enormes lombas. A reta posterior, depois de uma depressão vai-se para uma subida em quinta e sexta velocidades e a moto mexe-se bastante por causa das lombas. Há muitas também na travagem. Talvez a maior seja na curva 18, antes das duas esquerdas. A carenagem bate no solo, por isso é como no motocross. Pessoalmente gostava muito desta pista, mas as lombas começam a ser um problema”.